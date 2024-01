US-Notenbanker: Mehr Arbeit zur Erreichung von Inflationsziel nötig

White Plains (Reuters) - Der Chef des Notenbankbezirks New York, John Williams, hält es noch für zu früh, um Zinssenkungen zu fordern.

Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) habe noch einen weiten Weg vor sich, um die Inflation wieder auf ihr Zwei-Prozent-Ziel zu bringen, sagte Williams am Mittwoch. "Wir haben bedeutende Fortschritte bei der Wiederherstellung des wirtschaftlichen Gleichgewichts und der Senkung der Inflation erzielt." Jedoch: "Unsere Arbeit ist noch nicht getan." Er erwarte, dass die Fed noch einige Zeit einen restriktiven politischen Kurs beibehalten müsse, um ihre Ziele vollständig zu erreichen.

Die wirtschaftlichen Aussichten seien weiterhin "sehr unsicher", ergänzte der Währungshüter. Entscheidungen über die Geldpolitik würden von Sitzung zu Sitzung auf der Grundlage "der Gesamtheit der eingehenden Daten, der sich entwickelnden Aussichten und der Risikobilanz" getroffen. Die Fed hat die Leitzinsen seit Anfang 2022 von nahe null auf eine Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent erhöht. Zuletzt hielten die Währungshüter drei Mal in Folge still. Auch Ende des Monats dürfte die Fed der Erwartung der Investoren zufolge pausieren. Für März wird an den Terminmärkten allerdings mit einer Zinssenkung um einen Viertelprozentpunkt gerechnet.