US Nuclear: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

US Nuclear stellte am 13.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat US Nuclear in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 27,08 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0,4 Millionen USD im Vergleich zu 0,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at