US Nuclear öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

US Nuclear ließ sich am 27.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat US Nuclear die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal hat US Nuclear 0,6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 0,6 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at