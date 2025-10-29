US Nuclear präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

US Nuclear stellte am 27.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei US Nuclear ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 0,5 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 10,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem US Nuclear 0,5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at