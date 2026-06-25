US Nuclear: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

US Nuclear lud am 23.06.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,01 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,020 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 44,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,5 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 0,7 Millionen USD ausgewiesen.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,020 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte US Nuclear -0,040 USD je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahr hat US Nuclear im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 0,91 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,17 Millionen USD. Im Vorjahr waren 2,19 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at