US Nuclear Aktie

US Nuclear für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PL48 / ISIN: US91733U1060

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31.07.2026 14:27:11

US nuclear reactor company Westinghouse files for IPO

Brookfield-owned company plots listing nine years after cost overruns forced it into bankruptcy protectionWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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