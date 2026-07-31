US Nuclear Aktie
WKN DE: A2PL48 / ISIN: US91733U1060
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31.07.2026 15:34:31
US nuclear reactor company Westinghouse files for IPO
Brookfield-owned company plots listing nine years after cost overruns forced it into bankruptcy protectionWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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