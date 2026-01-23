WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
23.01.2026 02:35:19
US officially exits World Health Organization
President Donald Trump put into motion the withdrawal process to have the US removed from the Geneva-based organization after he signed an executive order on the first day of his second term.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
