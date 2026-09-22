RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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22.09.2026 06:00:02
US officials move to rein in utility profits as power bills rise
Politicians and regulators are questioning how much shareholders should get from the build-out to meet data centre demandWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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