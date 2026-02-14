Middle East Aktie
ISIN: JO3129311010
|
14.02.2026 10:15:20
US orders another aircraft carrier to the Middle East
The USS Gerald R. Ford will join another US carrier group already in the Arabian Sea as Washington continues to apply pressure on the Iranian regime over its nuclear program.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!