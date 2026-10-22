Saudi Aktie
WKN: 787006 / ISIN: SA0007870062
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22.10.2026 03:51:27
US orders some diplomats to leave Saudi Arabia amid Houthi threat
The US State Department has asked some US diplomats to leave Saudi Arabia because of the threat of Houthi attacks on the Gulf kingdom.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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|Saudi Public Transport Company Bearer Shs
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