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03.11.2026 12:31:38

US-Parlamentswahlen beginnen - erste Wahllokale öffnen

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA haben die wichtigen Parlamentswahlen begonnen. In vielen Bundesstaaten an der Ostküste wie New York und New Hampshire öffneten die Wahllokale um 6.00 Uhr (12.00 Uhr MEZ). Im nordöstlichen Bundesstaat Vermont sollten planmäßig bereits eine Stunde früher vereinzelt Wahllokale geöffnet haben.

Bei den Parlamentswahlen heute werden alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus sowie 35 der 100 Senatssitze neu bestimmt. Umfragen zufolge könnten die Demokraten die Mehrheit im Repräsentantenhaus erobern, während sich im Senat kein klares Bild abzeichnet.

Ab jeweils 7.00 Uhr Ortszeit folgen dann etwa der größte Teil der Republikanerhochburg Texas (14.00 Uhr MEZ), Colorado (15.00 Uhr MEZ) sowie Kalifornien an der Westküste (16.00 Uhr MEZ). Als Letztes öffnen die Wahllokale ab 7.00 Uhr Ortszeit in Alaska (17.00 Uhr) und Hawaii (18.00 Uhr MEZ). Erste Ergebnisse dürften nach mitteleuropäischer Zeit erst in der Nacht zum Mittwoch bekanntwerden - wann dann die Mehrheitsverhältnisse in den beiden Parlamentskammern feststehen, ist unklar./ngu/DP/nas

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