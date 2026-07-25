Shipping Corporation of India Land and Assets Aktie
ISIN: INE0PB301013
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25.07.2026 20:44:01
US Pauses Iran Strikes As Hormuz Shipping Plunges 60%; IRGC Claims Attacks On US Aircraft
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