US-PCE-Inflation nimmt im April wie erwartet zu

DOW JONES--Der Inflationsdruck in den USA hat im April wie erwartet zugenommen, wobei die Monatsraten etwas niedriger als erwartet ausfielen. Wie das Bureau of Economic Analyses (Bea) mitteilte, stieg der Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE-Deflator) gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent und lag um 3,8 (März: 3,5) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten Raten von 0,5 und 3,8 Prozent prognostiziert. Der Kern-PCE-Deflator (ohne Energie und Nahrungsmittel), das von der Fed bevorzugte Inflationsmaß, erhöhte sich um 0,2 und 3,3 (3,2 Prozent). Erwartet worden waren 0,3 und 3,3 Prozent. Die Fed strebt eine Inflationsrate von 2 Prozent an.

Die PCE-Daten liegen oft nahe an den Erwartungen, da Ökonomen andere, früher im Monat veröffentlichte offizielle Daten nutzen können, um den Wert mit großer Genauigkeit vorherzusagen. Dennoch hat eine Reihe von Angebotsschocks, die die US-Wirtschaft in den letzten Jahren getroffen haben, die politischen Entscheidungsträger vor ein komplexeres Szenario gestellt: Sie müssen die höhere Inflation bekämpfen, ohne das allgemeine Wirtschaftswachstum zu bremsen.

Der Bericht des Bea zeigte auch, dass die Konsumausgaben im vergangenen Monat um 0,5 Prozent gestiegen sind. Dies entsprach den Erwartungen der von Dow Jones befragten Ökonomen. Die persönlichen Einkommen blieben unverändert, verglichen mit der Prognose von plus 0,4 Prozent.

(Mitarbeit: Jessica Coacci)

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May 28, 2026 09:23 ET (13:23 GMT)