US/PCE-Kern-Inflation steigt im August auf 4,9 Prozent

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Inflationsdruck in den USA hat im August zugenommen. Laut Mitteilung des Bureau of Economic Analyses (Bea) stieg der Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE-Deflator) gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent und lag um 6,2 (Juli: 6,3) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Der Kern-PCE-Deflator stieg um 0,6 und 4,9 (4,6) Prozent. Der Deflator ist der von der US-Notenbank bevorzugte Inflationsindikator.

Die persönlichen Konsumausgaben erhöhten sich gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent, nachdem sie im Juli um revidiert 0,2 (vorläufig: plus 0,1) Prozent gesunken waren. Volkswirte hatten einen Zuwachs von 0,3 Prozent prognostiziert. Die persönlichen Einkommen stiegen um 0,3 (revidiert plus 0,3 Prozent). Erwartet worden war ein Plus von 0,3 Prozent, für Juli war vorläufig ein Zuwachs von 0,2 Prozent gemeldet worden.