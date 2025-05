US-Pharmakonzern Eli Lilly senkt Gewinnprognose wegen Abschreibungen

INDIANAPOLIS (dpa-AFX) - Der US-Pharmahersteller Eli Lilly hat wegen Abschreibungen auf einen Zukauf seine Gewinnerwartung für das Gesamtjahr gekappt. Der um Sonderposten bereinigte Gewinn je Aktie dürfte nun bei 20,78 bis 22,28 US-Dollar landen, hieß es am Donnerstag in Indianapolis. Zuvor standen 22,50 bis 24 Dollar in Plan von Unternehmenschef David A. Ricks. Maßgeblich dafür seien Abschreibungen auf Forschungs- und Entwicklungsprojekte. Auch das aktuelle Zollumfeld sei in der Prognose enthalten. Die Aktie fiel im vorbörslichen US-Handel um rund zwei Prozent.

Im eigentlichen Geschäft übertraf Eli Lilly die Markterwartungen mit einem Anstieg des bereinigten Gewinns je Aktie von 29 Prozent auf 3,34 Dollar. Der Umsatz sprang um 45 Prozent auf 12,7 Milliarden Dollar (11,2 Mrd Euro) nach oben, weil Lilly vom Wachstum bei den Diabetes- und Abnehmmitteln Mounjaro und Zepbound profitierte./men/jha/