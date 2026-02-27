US Physical Therapy mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

US Physical Therapy hat am 25.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,44 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,520 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 202,7 Millionen USD – ein Plus von 12,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem US Physical Therapy 180,5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,42 USD, nach 1,84 USD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,33 Prozent auf 780,99 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 671,35 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at