US Physical Therapy: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

US Physical Therapy hat am 03.11.2022 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2022 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,580 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte US Physical Therapy ein EPS von 0,850 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 139,6 Millionen USD gegenüber 125,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

