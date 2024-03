US Physical Therapy: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

US Physical Therapy lud am 29.02.2024 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,590 USD, nach 0,580 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 141,2 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 154,8 Millionen USD ausgewiesen.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 2,52 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 600,24 Millionen USD ausgegeben.

Redaktion finanzen.at