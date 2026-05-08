US Physical Therapy stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

US Physical Therapy hat am 06.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,12 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei US Physical Therapy ein EPS von 0,800 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 198,3 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 183,8 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at