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26.05.2026 18:42:39

US-Pizza-Kette Domino's in Österreich bald Geschichte

WIEN (dpa-AFX) - Nach knapp zehn Jahren gibt die US-Pizza-Kette Domino's (Dominos Pizza Group) in Österreich auf. Anstatt wie angekündigt zu expandieren, schließen per Ende Mai alle Filialen, teilte Domino's Pizza Austria am Dienstagnachmittag via Instagram mit. Alle Lokale befanden sich bisher alleine in Wien. Es wurden zehn. Seitens des Franchisenehmers Daufood Austria GmbH waren laut Angaben beim Markteintritt 2017 gegenüber der österreichischen Nachrichtenagentur APA zumindest 25 und bis zu 40 geplant gewesen.

Beispielsweise auch im Heimatland der Pizza Italien hatte sich die US-Kette die Zähne ausgebissen. Dort verabschiedete man sich 2022 nach sieben Jahren der Geschäftstätigkeit wieder. Laut Medienberichten nach Bekanntwerden des Abschieds aus Wien ist die Firma in anderen Märkten aber erfolgreich und expandiere in neue. In der Bundeshauptstadt wird man laut den Online-Angaben bis inklusive 31. Mai Domino's-Speisen "weiterhin wie gewohnt" bereitstellen./phs/APA/men

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