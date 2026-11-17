SIE Aktie
WKN DE: A41ADM / ISIN: JP3161620004
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17.11.2026 10:28:06
US-Präsident Trump zu Deutscher Bank: "Illegal, was sie gemacht haben"
Recherchen zu "Inside Deutsche Bank" zeigen unter anderem, dass die Bank versehentlich Trumps Steuerdaten verschickt hat. Das Institut sagt zu den Berichten, es handle sich um AltlastenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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