US-Präsident Biden landet vor G20-Gipfel in Indonesien

NUSA DUA/BALI (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden ist am Sonntagabend (Ortszeit) auf der indonesischen Ferieninsel Bali gelandet. Dort steht für ihn das Treffen der wichtigsten Wirtschaftsmächte aller Kontinente auf dem Programm. Der G20-Gipfel beginnt offiziell am Dienstag. Bereits am Montag will Biden mit Chinas Staatschef Xi Jinping zusammenkommen. Es ist das erste persönliche Treffen der beiden, seit Biden ins Weiße Haus eingezogen ist.

Der 79 Jahre alte US-Präsident hat in den vergangenen Tagen bereits zwei hochrangige internationale Treffen hinter sich gebracht: Er trat zuvor bei der Weltklimakonferenz COP27 in Ägypten auf und reiste anschließend zum Gipfel der südostasiatischen Staatengemeinschaft Asean nach Kambodscha weiter. Von dort aus war er nun nach Indonesien weitergeflogen./nau/DP/mis