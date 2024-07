US-Präsident Biden verurteilt Angriff auf Trump

BUTLER (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden hat den Angriff auf den republikanischen Präsidentschaftsbewerber Donald Trump verurteilt. "Für diese Art von Gewalt gibt es in Amerika keinen Platz", teilte der Demokrat in einer schriftlichen Stellungnahme mit, die das Weiße Haus veröffentlichte. "Wir müssen uns als eine Nation vereinen, um sie zu verurteilen." Er sei dankbar zu hören, dass Trump in Sicherheit sei und es ihm gut gehe. "Ich bete für ihn und seine Familie und für alle, die an der Kundgebung teilgenommen haben, während wir auf weitere Informationen warten."/trö/DP/he