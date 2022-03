US-Präsident Biden: Westen braucht im Kampf um Freiheit 'langen Atem'

WARSCHAU (dpa-AFX) - Angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine hat US-Präsident Joe Biden die westlichen Verbündeten aufgefordert, im Kampf für Freiheit und Demokratie einen "langen Atem" zu haben. "Das ist die Aufgabe unserer Zeit, die Aufgabe dieser Generation", sagte Biden am Samstag in Warschau zum Abschluss eines zweitägigen Besuchs in Polen.

Er habe auf seiner Europa-Reise für die Verbündeten der Europäischen Union und der Nato eine "klare und entschlossene" Botschaft gehabt, sagte Biden. "Wir müssen uns jetzt verpflichten, für diesen Kampf einen langen Atem zu haben. Wir müssen geeint bleiben - heute, morgen, übermorgen und in den kommenden Jahren und Jahrzehnten", sagte Biden. "Es wird nicht einfach sein. Es wird auch Kosten geben - aber das ist ein Preis, den wir zahlen müssen, denn die Dunkelheit, die die Autokratie antreibt, kann nicht mit der Flamme der Freiheit konkurrieren, die überall die Seele der freien Menschen erleuchtet", sagte Biden weiter.

Der US-Präsident sprach im Warschauer Königsschloss, das als Symbol der im Zweiten Weltkrieg einst großteils zerstörten und später wiederaufgebauten polnischen Hauptstadt gilt./jbz/DP/men