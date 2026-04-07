07.04.2026 05:43:38

US-Präsident Trump gratuliert 'Artemis 2'-Astronauten

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat den vier Astronauten der "Artemis 2"-Mondmission gratuliert und sie nach ihrer Landung auf der Erde zu einem Empfang ins Weiße Haus eingeladen. "Ich freue mich darauf, euch im Oval Office zu sehen", sagte Trump während einer Live-Schalte mit der Crew - bestehend aus den US-Astronauten Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover und dem kanadischen Astronauten Jeremy Hansen. "Wie ihr wisst, war ich auch ziemlich beschäftigt in letzter Zeit, aber wir werden die Zeit finden."

Bei dieser Gelegenheit werde er sie auch um ihre Unterschriften bitten, sagte Trump weiter. Das mache er nicht oft - "aber ihr seid wirklich etwas ganz Besonderes". Trump bezeichnete die Astronauten als "moderne Pioniere" und fragte sie mehrere Fragen - unter anderem, wie es sich angefühlt habe, eine Zeit lang planmäßig ohne die Möglichkeit der Kommunikation mit dem Kontrollzentrum hinter dem Mond unterwegs zu sein. Glover sagte: "Ich habe ein kleines Gebet gesagt, aber dann musste ich weitermachen". Er fügte hinzu: "Wir waren hier sehr beschäftigt und es war eigentlich sehr schön."

Die vier Astronauten sind die ersten Menschen seit mehr als 50 Jahren in der Nähe des Mondes. Sie waren in der Nacht zum Donnerstag (MESZ) an Bord der "Orion"-Kapsel mit dem Raketensystem "Space Launch System" vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida abgehoben und sollen nach etwa zehn Tagen im Pazifik wieder auf der Erde aufkommen./cah/DP/zb

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