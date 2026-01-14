US-Präsident Trump rechnet 2026 mit starkem Wirtschaftswachstum

Von Ken Thomas

DOW JONES--US-Präsident Donald Trump sieht die heimische Wirtschaft in diesem Jahr auf ein "solides Wachstum" vorbereitet und führt als Begründung unter anderem die sich stabilisierenden Inflationsdaten an. Auf seiner Reise nach Michigan versuchte Trump, seine Handelsagenda mit einer Rede vor dem Detroit Economic Club und einem Besuch eines Ford-Werks in Dearborn darzulegen. Dort produziert der Autohersteller den umsatzstarken F-150 Pickup. "Wir haben schnell das genaue Gegenteil von Stagflation erreicht, fast keine Inflation und superhohes Wachstum", sagte Trump. Vor einigen Wochen hatte die US-Regierung für das dritte Quartal 2025 beim US-BIP ein Wachstum von auf das Jahr hochgerechneten 4,3 Prozent berichtet, dem höchsten Wachstum seit zwei Jahren. Am Dienstag teilte das US-Arbeitsministerium mit, dass die Inflation in den USA im Dezember stabil geblieben ist, im Jahresvergleich lag die Teuerungsrate wie im November bei 2,7 Prozent.

