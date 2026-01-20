|
20.01.2026 23:27:40
US-Präsident Trump schließt Treffen in Macron in Paris aus
Von Ken Thomas
DOW JONES--US-Präsident Donald Trump hat eine Reise nach Paris ausgeschlossen, um den französischen Präsidenten Emmanuel Macron zu treffen. Macron hatte den US-Präsidenten nach seiner Reise nach Davos in der Schweiz für Donnerstag zum Abendessen eingeladen. Dies schrieb Macron in einer in einer Textnachricht an Trump, die dann von Trump auf seiner Social-Media-Seite veröffentlicht wurde. Trump sagte über Macron: "Da gibt es keine Langlebigkeit. Er ist ein Freund von mir. Er ist ein netter Kerl. Ich mag Macron, aber er wird nicht mehr sehr lange da sein."
