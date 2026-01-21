21.01.2026 20:11:39

US-Präsident Trump trifft Nato-Generalsekretär Rutte in Davos

Von Robbie Gramer

DOW JONES -- Der US-Präsident Donald Trump hat bei einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte am Mittwoch auf dem Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos darauf gepocht, dass die Vereinigten Staaten die Arktisinsel Grönland aus Sicherheitsgründen kaufen müssen. Er sagte, es sei für die USA und ihre Verbündeten den "Preis für Schutz und Sicherheit" wert, Grönland zu erwerben. Die USA würden das arktische Territorium benötigen für das nationale Raketenabwehrschild-Projekt "Goldenen Dom".

"Es wird sicherer sein, es wird stärker sein, es wird besser für Europa sein und es wird besser für uns sein", so Trump. Rutte, der trotz der zunehmenden Spannungen zwischen den USA und Europa wegen Grönland eine enge Beziehung zum Präsidenten pflegt, lobte Trump dafür, dass er die europäischen Verbündeten dazu drängt, mehr für die Verteidigung auszugeben. Rutte betonte, die Nato-Mitglieder würden Washington zu Hilfe kommen, sollten die Vereinigten Staaten jemals angegriffen werden. "Sie können absolut sicher sein, wenn die USA jemals angegriffen werden, werden Ihre Verbündeten an Ihrer Seite sein", sagte Rutte.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/cbr

(END) Dow Jones Newswires

January 21, 2026 14:11 ET (19:11 GMT)

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX etwas leichter -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt stecken zum Wochenschluss Verluste ein. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

