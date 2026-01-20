20.01.2026 23:11:40

US-Präsident Trump will USA in der Nato halten

Von Ken Thomas

DOW JONES--US-Präsident Donald Trump will die Vereinigten Staaten im Nato-Bündnis halten. Er deutete vor Reportern an, dass er Vereinbarung zum Erwerb Grönlands erzielen könne, die die Mitglieder des transatlantischen Bündnisses "glücklich" machen würde. Trump sagte, er habe geholfen, die Nato stärker zu machen, und "stimme mit vielem, was sie getan haben, nicht überein. "Aber wenn die Nato uns nicht hat, ist die Nato nicht sehr stark", so Trump und fügte an: "Wir werden etwas ausarbeiten, womit die Nato sehr glücklich sein wird und womit wir sehr glücklich sein werden. Aber wir brauchen es aus Sicherheitsgründen."

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/cbr

(END) Dow Jones Newswires

January 20, 2026 17:11 ET (22:11 GMT)

