08.01.2026 14:43:40
US-Produktivität wächst im 3. Quartal um 4,9 Prozent
DOW JONES--Die Produktivität außerhalb der Landwirtschaft in den USA hat im dritten Quartal nach vorläufiger Rechnung um annualisiert 4,9 Prozent gegenüber dem Vorquartal zugelegt und ist damit exakt wie erwartet gewachsen. Für das zweite Quartal wurde ein revidierter Anstieg der Produktivität um 4,1 Prozent gemeldet, nachdem in vorläufiger Schätzung ein Plus von 3,3 Prozent gemeldet worden war.
Wie das US-Arbeitsministerium weiter berichtete, sanken die Lohnstückkosten im Berichtszeitraum um 1,9 Prozent, während für das Vorquartal ein Rückgang um revidiert 2,9 (vorläufig: plus 1,0) Prozent gemeldet wurde. Volkswirte hatten für das dritte Quartal einen Rückgang um 0,4 Prozent erwartet.
