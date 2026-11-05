05.11.2026 15:07:40

US-Produktivität wächst im 3Q viel stärker als erwartet

DOW JONES--Die Produktivität in den USA ist im dritten Quartal deutlicher als erwartet gestiegen und war im zweiten Quartal höher als bisher angenommen. Wie das Arbeitsministerium mitteilte, stieg die Produktivität außerhalb der Landwirtschaft gegenüber dem Vorquartal nach vorläufiger Berechnung um 3,6 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem Produktivitätszuwachs von nur 2,9 Prozent gerechnet. Für das zweite Quartal wurde ein revidierter Anstieg der Produktivität um 2,1 (vorläufig: 1,4) Prozent gemeldet.

Lohnstückkosten sanken im Berichtszeitraum um 0,7 Prozent, während für das Vorquartal ein Anstieg um revidiert 1,9 (vorläufig: 1,2) gemeldet wurde. Volkswirte hatten hier einen Rückgang um 0,1 Prozent erwartet.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab/cln

(END) Dow Jones Newswires

November 05, 2026 09:07 ET (14:07 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:51 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09:03 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen