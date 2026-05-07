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07.05.2026 14:33:41
US-Produktivität wächst im ersten Quartal um 0,8 Prozent
DOW JONES--Die Produktivität außerhalb der Landwirtschaft in den USA ist im ersten Quartal 2026 nach vorläufiger Rechnung um annualisiert 0,8 Prozent gegenüber dem Vorquartal gestiegen. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem Produktivitätszuwachs von 1,1 Prozent gerechnet.
Für das vierte Quartal 2025 wurde ein revidierter Anstieg der Produktivität um 1,6 Prozent gemeldet, nachdem in vorläufiger Schätzung ein Plus 1,8 Prozent ausgewiesen worden war.
Wie das US-Arbeitsministerium weiter berichtete, stiegen die Lohnstückkosten im Berichtszeitraum um 2,3 Prozent, während im Vorquartal ein Anstieg um revidiert 4,6 (vorläufig: 4,4) Prozent registriert wurde. Volkswirte hatten einen Anstieg um 2,6 Prozent erwartet.
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/DJN/apo/mgo
(END) Dow Jones Newswires
May 07, 2026 08:34 ET (12:34 GMT)
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