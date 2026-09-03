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03.09.2026 14:34:42
US-Produktivität wächst im zweiten Quartal um 1,4 Prozent
DOW JONES--Die Produktivität außerhalb der Landwirtschaft in den USA ist im zweiten Quartal 2026 nach revidierter Rechnung saisonbereinigt und auf das Jahr hochgerechnet um 1,4 Prozent gegenüber dem Vorquartal gestiegen. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten ein Plus von 1,4 Prozent erwartet, nachdem bereits bei der ersten Schätzung eine Zunahme von 1,4 Prozent ausgewiesen worden war.
Wie das US-Arbeitsministerium berichtete, erhöhten sich die Lohnstückkosten revidiert mit einer hochgerechneten Jahresrate von 1,2 Prozent. Vorläufig war eine Zunahme von 1,3 Prozent gemeldet worden. Volkswirte hatten eine Bestätigung der vorläufigen Meldung erwartet.
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/DJN/apo/mgo
(END) Dow Jones Newswires
September 03, 2026 08:34 ET (12:34 GMT)
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