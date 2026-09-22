Arab Aktie
ISIN: EGS72AQ1C016
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22.09.2026 19:32:53
US proposes $10bn fund with Arab allies to bypass Hormuz
Trump is in discussions about a fund that would build new energy infrastructure across the Middle EastWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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