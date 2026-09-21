Safety Income and Growth Aktie
WKN DE: A2DTYA / ISIN: US78649D1046
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21.09.2026 10:11:27
US proposes AI safety mechanism in talks with China
US Treasury chief Scott Bessent said there had been "successful" talks with China on trade and AI. The talks come amid growing fears that AI could pose an existential threat to humanity.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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