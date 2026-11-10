US-Realeinkommen im Oktober nahezu unverändert

DOW JONES--Die Realeinkommen in den USA sind im Oktober marginal gestiegen, nachdem sie im September gesunken waren. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, betrug das durchschnittliche Wocheneinkommen saison- und inflationsbereinigt 387,35 US-Dollar nach 387,27 Dollar im Vormonat. Die prozentuale Veränderung lag auf eine Dezimalstelle gerundet bei 0,0.

Webseite: http://www.bls.gov/news.release/realer.t01.htm

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November 10, 2026 09:08 ET (14:08 GMT)