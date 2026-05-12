US-Realeinkommen sinken im April

DOW JONES--Die Realeinkommen in den USA sind im April gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent gesunken. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, war im März ein Rückgang um 0,9 Prozent zu verzeichnen. Das durchschnittliche Wocheneinkommen betrug den Angaben der Behörde zufolge im April saison- und inflationsbereinigt 386,02 US-Dollar nach 386,74 Dollar im Vormonat.

Webseite: http://www.bls.gov/news.release/realer.t01.htm

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May 12, 2026 08:42 ET (12:42 GMT)