US-Realeinkommen sinken im Dezember

DOW JONES--Die Realeinkommen in den USA sind im Dezember gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent gefallen. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, betrug das durchschnittliche Wocheneinkommen saison- und inflationsbereinigt 388,33 US-Dollar nach 389, 40 Dollar im Vormonat.

