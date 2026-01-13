|
13.01.2026 14:42:41
US-Realeinkommen sinken im Dezember
DOW JONES--Die Realeinkommen in den USA sind im Dezember gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent gefallen. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, betrug das durchschnittliche Wocheneinkommen saison- und inflationsbereinigt 388,33 US-Dollar nach 389, 40 Dollar im Vormonat.
Webseite: http://www.bls.gov/news.release/realer.t01.htm
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/DJN/apo/sha
(END) Dow Jones Newswires
January 13, 2026 08:43 ET (13:43 GMT)
