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10.06.2026 14:36:40
US-Realeinkommen sinken im Mai
DOW JONES--Die Realeinkommen in den USA sind im Mai gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent gesunken. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, wurde auch im April ein Rückgang um 0,2 Prozent verzeichnet. Das durchschnittliche Wocheneinkommen betrug den Angaben der Behörde zufolge im Mai saison- und inflationsbereinigt 385,44 US-Dollar nach 386,02 Dollar im Vormonat.
Webseite: http://www.bls.gov/news.release/realer.t01.htm
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/DJN/apo/hab
(END) Dow Jones Newswires
June 10, 2026 08:37 ET (12:37 GMT)
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