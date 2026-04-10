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10.04.2026 14:40:41
US-Realeinkommen sinken im März um 0,9 Prozent
DOW JONES--Die Realeinkommen in den USA sind im März gegenüber dem Vormonat um 0,9 Prozent gefallen. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, war im Februar ein Anstieg um 0,3 Prozent zu verzeichnen. Das durchschnittliche Wocheneinkommen betrug den Angaben der Behörde zufolge im März saison- und inflationsbereinigt 287,05 US-Dollar nach 390,60 Dollar im Vormonat.
Webseite: http://www.bls.gov/news.release/realer.t01.htm
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/DJN/hab/mgo
(END) Dow Jones Newswires
April 10, 2026 08:41 ET (12:41 GMT)
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