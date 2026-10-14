US-Realeinkommen sinken im September um 0,5 Prozent

DOW JONES--Die Realeinkommen in den USA sind im September gegenüber dem Vormonat um 0,5 Prozent gefallen. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, war im August ein Rückgang um 0,1 Prozent zu verzeichnen. Das durchschnittliche Wocheneinkommen betrug im September saison- und inflationsbereinigt 386,76 US-Dollar nach 388,75 Dollar im Vormonat.

Webseite: http://www.bls.gov/news.release/realer.t01.htm

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October 14, 2026 08:50 ET (12:50 GMT)