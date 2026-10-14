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14.10.2026 14:49:47
US-Realeinkommen sinken im September um 0,5 Prozent
DOW JONES--Die Realeinkommen in den USA sind im September gegenüber dem Vormonat um 0,5 Prozent gefallen. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, war im August ein Rückgang um 0,1 Prozent zu verzeichnen. Das durchschnittliche Wocheneinkommen betrug im September saison- und inflationsbereinigt 386,76 US-Dollar nach 388,75 Dollar im Vormonat.
Webseite: http://www.bls.gov/news.release/realer.t01.htm
Kontakt: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/hab/mgo
(END) Dow Jones Newswires
October 14, 2026 08:50 ET (12:50 GMT)
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