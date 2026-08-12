US-Realeinkommen stagnieren im Juli

DOW JONES--Die Realeinkommen in den USA sind im Juli gegenüber dem Vormonat auf der Stelle getreten. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, war im Juni ein Anstieg um 0,7 Prozent zu verzeichnen. Das durchschnittliche Wocheneinkommen betrug den Angaben der Behörde zufolge im Juli saison- und inflationsbereinigt 387,72 US-Dollar nach 387,79 Dollar im Vormonat.

Webseite: http://www.bls.gov/news.release/realer.t01.htm

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/uxd

(END) Dow Jones Newswires

August 12, 2026 08:38 ET (12:38 GMT)