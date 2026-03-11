|
11.03.2026 13:35:40
US-Realeinkommen steigen im Februar
DOW JONES--Die Realeinkommen in den USA sind im Februar gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent gestiegen. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, war im Januar ein Anstieg um 0,5 Prozent zu verzeichnen. Das durchschnittliche Wocheneinkommen betrug den Angaben der Behörde zufolge im Februar saison- und inflationsbereinigt 390,91 US-Dollar nach 390,38 Dollar im Vormonat.
Webseite: http://www.bls.gov/news.release/realer.t01.htm
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/DJN/apo/sha
(END) Dow Jones Newswires
March 11, 2026 08:35 ET (12:35 GMT)
