US-Realeinkommen steigen im Februar

DOW JONES--Die Realeinkommen in den USA sind im Februar gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent gestiegen. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, war im Januar ein Anstieg um 0,5 Prozent zu verzeichnen. Das durchschnittliche Wocheneinkommen betrug den Angaben der Behörde zufolge im Februar saison- und inflationsbereinigt 390,91 US-Dollar nach 390,38 Dollar im Vormonat.

March 11, 2026 08:35 ET (12:35 GMT)