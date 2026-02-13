|
US-Realeinkommen steigen im Januar um 0,5 Prozent
DOW JONES--Die Realeinkommen in den USA sind im Januar gegenüber dem Vormonat um 0,5 Prozent gestiegen. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, war im Dezember ein Rückgang um 0,5 Prozent zu verzeichnen. Das durchschnittliche Wocheneinkommen betrug den Angaben der Behörde zufolge im Januar saison- und inflationsbereinigt 390,38 US-Dollar nach 388,33 Dollar im Vormonat.
