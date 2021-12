US-Regierung: Dudas Veto gegen Rundfunkgesetz ist 'positives Signal'

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Regierung hat das Veto des polnischen Präsidenten Andrzej Duda gegen ein geplantes Rundfunkgesetz begrüßt, das international auf heftige Kritik gestoßen war. Das Veto sei ein "positives Signal", bevor Polen zum Jahreswechsel den Vorsitz der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) von Schweden übernehme, erklärte der Nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan, am Montag. US-Präsident Joe Biden habe Dudas Weigerung, das Gesetz in dieser Form zu unterzeichnen, mit Wohlwollen aufgenommen. Sullivan hatte zuvor mit Pawel Soloch, Chef des Nationalen Sicherheitsbüros in Polen, und Dudas außenpolitischem Berater Jakub Kumoch telefoniert.

Sowohl die US-Regierung als auch die EU-Kommission hatten das kurz vor Weihnachten vom Parlament in Warschau verabschiedete Gesetz als Gefahr für die Medienfreiheit eingestuft. Nach Ansicht von Kritikern zielte die Novelle auf den Privatsender TVN, der Teil des US-Konzerns Discovery ist. Der Nachrichtensender vertritt eine kritische Linie gegenüber der nationalkonservativen Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS), die das Land seit 2015 mit absoluter Mehrheit führt und auch Dudas politische Heimat ist.

Eine freie und unabhängige Presse mache eine Demokratie stärker, hatte der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, im Sommer gesagt. Polen als wichtiger Nato-Partner müsse sein Engagement für diese Grundsätze unter Beweis zu stellen.

Die PiS hatte das neue Rundfunkgesetz mit dem erklärten Ziel vorangetrieben, ausländischen Einfluss auf Medien zu beschränken./nau/DP/stk