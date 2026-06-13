Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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13.06.2026 12:00:54
US-Regierung fürchtet Missbrauch: Anthropic nimmt Top-Modelle vom Netz
Mitte der Woche schlägt der Anthropic-Chef vor, KI auch in den USA stärker zu regulieren und gefährliche Software einfach zu blockieren. Wenige Tage später muss seine Firma ihre neuesten Modelle vom Netz nehmen. Zu gefährlich erscheinen sie der US-Regierung.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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