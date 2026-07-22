22.07.2026 23:11:38

US-Regierung genehmigt Atom-Deal mit Saudi-Arabien

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Regierung von US-Präsident Donald Trump will Saudi-Arabien beim Aufbau eines zivilen Atomprogramms helfen. Die Energieminister beider Länder, Chris Wright und Abdulasis bin Salman, unterzeichneten in Washington ein entsprechendes Abkommen, wie das US-Energieministerium mitteilte./jot/DP/he

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