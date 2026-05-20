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20.05.2026 19:48:38
US-Regierung: Klage gegen Kubas Ex-Staatschef Raúl Castro
MIAMI/HAVANNA (dpa-AFX) - Die US-Regierung hat eine Klage gegen Kubas ehemaligen Staatschef Raúl Castro angekündigt. Dem 94-Jährigen wird nach Angaben des amtierenden Justizministers Todd Blanche eine Verwicklung in den Abschuss von Flugzeugen durch Kubas Luftwaffe im Jahr 1996 vorgeworfen, bei dem US-Amerikaner starben./rin/DP/he
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