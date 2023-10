US-Regierung ruft Bürger im Ausland zu erhöhter Wachsamkeit auf

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Regierung hat angesichts diverser internationaler Krisen Amerikaner weltweit zu erhöhter Wachsamkeit aufgerufen. Das US-Außenministerium veröffentlichte am Donnerstag in Washington einen entsprechenden Sicherheitshinweis. "Aufgrund erhöhter Spannungen an verschiedenen Orten auf der Welt, der Möglichkeit von Terroranschlägen, Demonstrationen oder gewalttätigen Aktionen gegen US-Bürger und -Interessen rät das Außenministerium US-Bürgern im Ausland zu erhöhter Vorsicht." Die US-Regierung reagierte damit unter anderem auf den Krieg im Gazastreifen und die verschärften Spannungen im Nahen Osten.

